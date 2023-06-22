Многие будущие игры ZeniMax могут появиться на консолях PlayStation и Nintendo

Microsoft и Activision Blizzard предоставили публичные версии некоторых документов, предназначенных для слушаний в суде с Федеральной торговой комиссией США. Из них можно сделать много интересных выводов.

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Например, в Xbox ожидают, что многие будущие игры ZeniMax Media появятся на консолях PlayStation и Nintendo. Это может касаться проектов таких студий, как Bethesda, id Software, Machine Games и Tango Gameworks.

Если начать спекулировать, то вполне возможно, что ремастер Quake 2, неожиданно появившийся на сайте рейтингового агентства Кореи, выйдет за пределами PC и Xbox. Кроме того, такая же судьба может постигнуть игру про Индиану Джонса, разрабатываемую авторами перезапуска Wolfenstein — вряд ли Lucasfilm согласится на ограниченный круг аудитории.