Классы «Диабло 4» (Diablo 4): некромант, волшебник, разбойник, друид, варвар, плюсы, минусы, тактики, параметры

Гайд подойдёт как для новичков, так и для опытных игроков в поисках новых ощущений.

Blizzard внедрили в Diablo 4 пять уникальных классов: некромант, волшебник, разбойник, друид и варвар. Мы выделили особый тир-лист, в котором распределили лучших персонажей по их эффективности, чтобы помочь начинающим игрокам выбрать подходящего героя.

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В этом руководстве будут указаны сильные и слабые стороны каждого охотника на демонов с полезными советами.

Ранжирование классов

В этом разделе мы разместили каждого героя по рейтингу и выделили три категории — от лучшего к худшему:

В Diablo 4 все классы способны наносить высокий урон врагам в бою, однако среди всех героев некромант и волшебник выделяются простотой управления и сборки. Разбойника нельзя поставить ниже, так как даже сложности с позиционированием персонажа на поле боя не помешают геймеру в одиночку расправляться с элитными врагами и большими отрядами демонов.

Указанный тир-лист учитывает следующие параметры:

Стоит учитывать, что важная роль в игре отведена сборкам. Без правильной прокачки персонажи могут быть не очень полезны в сражениях. Стоит остерегаться и последующих обновлений игры, которые могут изменить баланс сил по желанию разработчиков.

Плюсы и минусы всех классов

В этом разделе мы укажем слабые и сильные стороны персонажей, а также поставим оценки по пятибалльной шкале параметрам урона, выживаемости и простоте использования. Каждый класс обладает уникальной механикой и особым стилем игры, поэтому рекомендуем самостоятельно протестировать каждого бойца и выбрать под себя наилучшую опцию.

Некромант

Положительные черты:

Отрицательные черты:

Оценка класса

Волшебник

Положительные черты:

Отрицательные черты:

Оценки:

Разбойник

Положительные черты:

Отрицательные черты:

Оценки:

Варвар

Положительные черты:

Отрицательные черты:

Оценки:

Друид

Положительные черты:

Отрицательные черты:

Оценки:

Характеристики классов

В этом разделе мы расскажем краткую информацию обо всех пяти классах, их основных характеристиках, стартовых значениях и модификаторах. Обращаем внимание, что все защитные модификаторы у всех героев одинаковые:

Варвар

Класс ближнего боя, который врывается в самую гущу битвы и наводит хаос в сражении. Один из лучших вариантов для первого знакомства с серией.

Характеристики:

Модификаторы:

Друид

Этот класс использует силу природы, чтобы обрушить её на демонов. Он умеет призывать помощников и самостоятельно превращаться в огромного зверя.

Характеристики:

Модификаторы:

Волшебник

Этот класс использует различные стихии для уничтожения врагов. Он может с лёгкостью сокрушать любые цели, поэтому подходит не только новичкам, но и опытным воякам.

Характеристики:

Модификаторы:

Разбойник

Боец, сражающийся с демонами на любой дистанции. В битвах он использует кинжалы и луки, активирует ловушки и уходит в тень. Один из лучших вариантов для опытных игроков.

Характеристики:

Модификаторы:

Некромант

Этот персонаж специализируется на использовании навыков тени, магии крови и призыве нежити. Он способен самостоятельно сражаться в ближнем бою или наблюдать за происходящими событиями издалека. Как всегда, один из самых любимых классов фанатов серии.

Характеристики:

Модификаторы:

Лучший класс для старта

Мы выделили отдельный тир-лист лучших персонажей для начинающих игроков, которые впервые познакомились с серией Diablo. Обращаем внимание, что указанные ниже герои выбраны не по характеристикам и умениям, а по простоте использования в одиночных битвах без союзников от лучших к худшим:

Теперь рассмотрим подробнее каждый класс и в деталях разберём их преимущества и недостатки.

Некромант

Наилучшая опция для начинающих пользователей, несмотря на недавний патч, снизивший эффективность столь популярного персонажа. Быть самым удобным ему помогают не только приспешники, но и мощные заклинания, которые не тратят большое количество ресурсов.

Преимущества:

Недостатки:

Варвар

Мы крайне не рекомендуем использовать варвара, особенно на поздней стадии игры, однако у него присутствует несколько очень важных особенностей, которые значительно упростят геймплей. Персонаж способен выдерживать огромное количество урона, поэтому новичкам будет очень легко сражаться с ордами демонов.

Преимущества:

Недостатки:

Волшебник

Мастер заклинаний, который выпускает различную магию стихий для ослабления и уничтожения демонов. Он очень хрупкий герой, но эта слабость нивелируется высоким уроном. При правильной настройке героя игроки могут получить высокоэффективную «машину» для убийства врагов, однако придётся учитывать затраты маны на активацию боевых навыков. Именно поэтому мы разместили персонажа в середине тир-листа.

Преимущества:

Недостатки:

Разбойник

Один из лучших героев в игре с большим уроном и мобильностью, а также умением атаковать несколько врагов сразу. Стоит учитывать, что без высокого уровня прокачки и правильного подхода к позиционированию на поле боя этот класс будет постоянно умирать, поэтому не очень подойдёт новичкам серии.

Преимущества:

Недостатки:

Друид

К сожалению, один из самых бесполезных героев, который отмечен увлекательным геймплеем, но слабыми и медленными навыками. Подойдёт только очень опытным игрокам, которые смогут получить удовольствие от такого процесса.

Преимущества:

Недостатки:

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