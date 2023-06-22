В новом ролике Lies of P показали жутких марионеток

В сети появился свежий трейлер мрачного экшена Lies of P, его посвятили жутким и потерявшим рассудок врагам-марионеткам, которые встретятся главному герою на пути.

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Большую часть представленных противников уже можно увидеть в демо новинки, которую скачали более 1 млн раз. Кроме того, недавно геймдиректор творения подробнее рассказал про боевую систему и оптимизацию.

Ещё ранее стало известно, что саму Lies of P ждёт кроссовер с Wo Long: Fallen Dynasty, хотя дополнительных деталей о нём пока что нет.