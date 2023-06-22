Тысяча игроков Diablo 4 достигла 100 уровня на хардкоре и будет увековечена

Blizzard устроила соревнование в честь выхода Diablo IV, в котором игроки должны были достичь 100 уровня в хардкорном режиме. Испытание подошло к своему логическому завершению — тысяча игроков достигла цели.

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В награду за это их навсегда отметят в зале славы Blizzard, а имена увековечат на величественном памятнике Лилит. Конечно, это коснётся и первого игрока, герой которого достиг сотого уровня и погиб из-за проблем с сетью.