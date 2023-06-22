Тысяча игроков Diablo 4 достигла 100 уровня на хардкоре и будет увековечена
Blizzard устроила соревнование в честь выхода Diablo IV, в котором игроки должны были достичь 100 уровня в хардкорном режиме. Испытание подошло к своему логическому завершению — тысяча игроков достигла цели.
В награду за это их навсегда отметят в зале славы Blizzard, а имена увековечат на величественном памятнике Лилит. Конечно, это коснётся и первого игрока, герой которого достиг сотого уровня и погиб из-за проблем с сетью.
В ближайшее время будет опубликован полный список имён победителей, но сейчас проходит проверка на честность в достижении уровня. Кстати, сотого уровня достиг и президент Blizzard, но, увы, в обычном режиме.