Ютубер показал, как быстро убить самого сложного босса Diablo 4

Энтузиасты нашли креативные и очень легкие способы убийства «Убер Лилит», самого сложного босса Diablo 4. Одолеть злодейку всего за пару минут можно с помощью правильных билдов и тактики.

© Cq.ru

Если настакать огромное количество бонусов к урону для костяных копий Некроманта, то здоровье Лилит закончится с такой скоростью, что она не успеет активировать механики для перехода к следующей фазе.

Бой за Волшебницу займет чуть больше времени, так как бонус к урону накапливается постепенно. В начале боя здоровье Лилит уменьшается неохотно, а спустя пару минут босс стремительно умирает.