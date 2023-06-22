Летняя распродажа в Steam с большими скидками начнется в конце июня

Как обратил внимание портал SteamDB, крупная летняя распродажа в Steam стартует уже 29 июня в 20:00 мск. Она продлится ровно две недели и завершится 13 июля.

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Помимо скидок на тысячи игр геймеров наверняка ожидают тематические ивенты в ходе распродажи. Пользователей ждут коллекционные карточки и отдельная мини-игра с украшениями для профиля Steam. Подробности летнего ивента мы узнаем вместе со стартом самой распродажи в конце июня.