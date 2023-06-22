В Fortnite появятся Цири и Йеннифэр из «Ведьмака 3»

Известный датамайнер и инсайдер Shiina поделился изображениями Цири и Йеннифэр, которые совсем скоро прибудут в Fortnite. Он не раскрыл точную дату релиза персонажей в королевской битве, однако это наверняка произойдёт уже совсем скоро.

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Скорее всего, Цири и Йеннифэр добавят в Fortnite ближе к релизу третьего сезона «Ведьмака», то есть до конца июня. В игре уже есть скин Геральта, поэтому можно сказать, что все центральные персонажи герои саги окажутся в совсем другой вселенной.

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