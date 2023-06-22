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Авторы Genshin Impact и Honkai Star Rail создают свою Animal Crossing

В сети обратили внимание, что Hoyoverse, известная по Genshin Impact и Star Rail, похоже, разрабатывает собственный клон популярной франшизы Animal Crossing.

Авторы Genshin Impact создают свою Animal Crossing
© Чемпионат.com

По словам пользователя под ником SipSipStefen, у игры есть рабочее название — HYG. Каких-то других деталей нет, но на скриншоте ниже можно увидеть персонажа, какие-то домики, доску объявлений и внутренние помещения зданий.

Соцсети

Animal Crossing — известная франшиза, созданная Nintendo. Её суть — выживать на данной локации, острове или городе, заниматься различными видами деятельности, такими как рыбалка, ловля жуков, добыча окаменелостей, приготовление продовольствия и многое другое.

Сама Hoyoverse никак не прокомментировала гуляющий по сети скриншот.

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