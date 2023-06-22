Продажи хоррора Iron Lung выросли после пропажи людей на месте крушения «Титаника»

19 июня в Атлантическом океане с радаров исчезла подводная лодка «Титан», которая направлялась к месту крушения «Титаника». На борту находилось пять человек, включая британского миллиардера Хэмиша Хардинга, которому принадлежит авиакомпания Action Aviation.

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Судно потеряло связь с сушей через 105 минут после начала погружения. Как отмечают эксперты, кислорода в «Титане» должно хватить приблизительно на 96 часов. К месту крушения «Титаника» были отправлены спасательные службы из США и Канады, однако за трое суток им так и не удалось обнаружить членов экипажа.

На фоне возможной трагедии автор инди-хоррора Iron Lung Дэвид Шиманьский поделился в своём «Твиттере» графиком продаж своего проекта. В нём необходимо управлять подводной лодкой на глубине океана и попытаться выжить. Оказалось, что 19 числа продажи его игры резко выросли.