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В Steam выросли продажи хоррора Iron Lung после пропажи людей на месте крушения «Титаника»

19 июня в Атлантическом океане с радаров исчезла подводная лодка «Титан», которая направлялась к месту крушения «Титаника». На борту находилось пять человек, включая британского миллиардера Хэмиша Хардинга, которому принадлежит авиакомпания Action Aviation.

Продажи хоррора Iron Lung выросли после пропажи людей на месте крушения «Титаника»
© Чемпионат.com

Судно потеряло связь с сушей через 105 минут после начала погружения. Как отмечают эксперты, кислорода в «Титане» должно хватить приблизительно на 96 часов. К месту крушения «Титаника» были отправлены спасательные службы из США и Канады, однако за трое суток им так и не удалось обнаружить членов экипажа.

На фоне возможной трагедии автор инди-хоррора Iron Lung Дэвид Шиманьский поделился в своём «Твиттере» графиком продаж своего проекта. В нём необходимо управлять подводной лодкой на глубине океана и попытаться выжить. Оказалось, что 19 числа продажи его игры резко выросли.

Автор заявил, что придумал одну из самых ужасающих ситуаций, в которой можно оказаться обычный человек. И его крайне пугает, что это происходит с экипажем «Титана» прямо сейчас. По его словам, ни один человек на планете не заслуживает смерти в пучине океана.

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