Главу PlayStation уличили в угрозе не делиться с Activision информацией о PS6

В сети опубликовали документ, в которых глава PlayStation Джим Райан раскрыл ответные планы компании на положительный исход сделки Microsoft и Activision Blizzard.

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Судя по всему, в случае слияния PlayStation не собирается делиться с Activision информацией о PS6. По словам Райана, компания не сможет раскрывать соответствующую информацию о будущих консолях разработчикам, работающим на конкурента.

Ранее в других документах для очередного судебного разбирательства сама Microsoft заявила, что большинство игроков на PlayStation не заинтересовано в серии Call of Duty.