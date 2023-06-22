Главу PlayStation уличили в угрозе не делиться с Activision информацией о PS6
В сети опубликовали документ, в которых глава PlayStation Джим Райан раскрыл ответные планы компании на положительный исход сделки Microsoft и Activision Blizzard.
Судя по всему, в случае слияния PlayStation не собирается делиться с Activision информацией о PS6. По словам Райана, компания не сможет раскрывать соответствующую информацию о будущих консолях разработчикам, работающим на конкурента.
Ранее в других документах для очередного судебного разбирательства сама Microsoft заявила, что большинство игроков на PlayStation не заинтересовано в серии Call of Duty.
Напомним, что крайний срок завершения сделки Microsoft и Activision Blizzard — 18 июля. Слиянию противостоит не только Sony, но и ФТК США с британским регулятором CMA. При этом в будущем у сделки может появиться ещё один противник.