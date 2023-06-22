Эд Бун предложил игрокам угадать, какая фишка появится в Mortal Kombat 1
Создатель франшизы Mortal Kombat Эд Бун в «Твиттере» предложил фанатам угадать, какая из названных им фишек появится в Mortal Kombat 1. Он назвал факты и устроил голосование, в котором люди могут проголосовать и выбрать правду или «троллинг».
Среди вариантов: появление анималити, нового персонажа ниндзя, бруталити у камео-бойцов и другое.
Какие варианты предложил Эд Бун
- В Mortal Kombat 1 появится новый цветной ниндзя
- В файтинге одним из камео-бойцов будет Суджинко, появившийся в Mortal Kombat: Deception
- В Mortal Kombat 1 появятся анималити
- В игре появится бодибилдер и актёр Лу Ферриньо, сыгравший Халка в 1980-х годах
- В файтинге появится мини-игра Puzzle Kombat из Mortal Kombat: Deception
- Мит — один и самых сильных камео-бойцов
- У камео-бойцов будут бруталити
- В сюжете после прохождения будет сцена после титров
- В Mortal Kombat 1 не будет бойцов с четырьмя ногами
- В новой части франшизы будет мини-игра Test Your Sight
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.
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