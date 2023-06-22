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Эд Бун предложил игрокам угадать, какая фишка появится в Mortal Kombat 1

Создатель франшизы Mortal Kombat Эд Бун в «Твиттере» предложил фанатам угадать, какая из названных им фишек появится в Mortal Kombat 1. Он назвал факты и устроил голосование, в котором люди могут проголосовать и выбрать правду или «троллинг».

Эд Бун предложил игрокам угадать, какая фишка появится в Mortal Kombat 1
© Чемпионат.com

Среди вариантов: появление анималити, нового персонажа ниндзя, бруталити у камео-бойцов и другое.

Какие варианты предложил Эд Бун

  • В Mortal Kombat 1 появится новый цветной ниндзя
  • В файтинге одним из камео-бойцов будет Суджинко, появившийся в Mortal Kombat: Deception
  • В Mortal Kombat 1 появятся анималити
  • В игре появится бодибилдер и актёр Лу Ферриньо, сыгравший Халка в 1980-х годах
  • В файтинге появится мини-игра Puzzle Kombat из Mortal Kombat: Deception
  • Мит — один и самых сильных камео-бойцов
  • У камео-бойцов будут бруталити
  • В сюжете после прохождения будет сцена после титров
  • В Mortal Kombat 1 не будет бойцов с четырьмя ногами
  • В новой части франшизы будет мини-игра Test Your Sight

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.

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