Полиция США с помощью карточек Pokemon арестовала преступника, устроившего подрывы

Издание FOX 5 Washington DC сообщило, что полиции удалось поймать подозреваемого в серии взрывов в городе Абердин. В ходе взрывов пострадавших не было, однако они заставили жителей города понервничать.

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Согласно информации, подозреваемым оказался мужчина Джереми Э. Бернетт. Его удалось вычислить благодаря оставленному на месте преступления набору карт Pokémon. Судя по всему, преступник случайно выронил его. После этого полицейский вспомнил, что ранее задерживал Бернетта и находил у него набор с карточками.

Исходя из этого, полицейские получили ордер на обыск и нашли у мужчины в доме много наборов с картами. Позже состоялся допрос, на котором преступник во всём сознался, однако не смог объяснить, для чего он совершал взрывы.