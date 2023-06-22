Nintendo анонсировала новые игры про Марио и Принцессу Пич

Nintendo анонсировала Super Mario Bros. Wonder, новую игру в серии Super Mario, которая представляет собой двухмерный сайд-скроллер.

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Главной особенностью игры станут Чудо-цветки (Wonder Flower), прикосновение к которым откроет чудесные преображения окружающего мира. Разработчики обещают увлекательный геймплей, кооператив и любимых персонажей, в числе которых сам Марио, Луиджи, Пич, Дейзи и другие. А ещё Марио сможет превращаться в слона.

Super Mario Bros. Wonder выходит 20 октября на Switch. Стоит отметить, что некоторые фанаты отметили немного странный голос Марио в свежем трейлере. Это подозрение навело их на мысль, что Nintendo могла заменить актёра озвучки Чарльза Мартине, который озвучивает культового персонажа с 1995 года. СМИ запросили официальный комментарий, но пока не получили ответа.

Кроме этого, Nintendo анонсировала самостоятельную игру про Принцессу Пич, которая должна выйти в следующем году.