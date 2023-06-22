В Roblox разрешили создавать игры для взрослых

Создатели нашумевшей и мегапопулярной игровой платформы Roblox разрешили создавать в ней контент для взрослой аудитории.

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Roblox — это платформа для всех возрастов, где пользователи вне зависимости от того, сколько им лет, могут общаться с друзьями и открывать для себя широкий спектр актуальных, увлекательных и соответствующих их возрасту впечатлений.

Roblox Corporation подчеркнула, что самая быстрорастущая возрастная группа платформы — от 17 до 24 лет. А в 2022 году 38% ежедневных активных пользователей были взрослыми — от 17 лет и старше.

В качестве естественного развития мы теперь позволяем творцам создавать контент специально для этой аудитории. И только те, кто подтвердил, что им не менее 17 лет, смогут создавать или использовать новые возможности.