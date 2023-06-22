$84.25+0.0192.00-0.07

"Ведомости": рекламный бюджет казино на Twitch упал на 13,5% после бана Крида и Бустера

С января по май 2023 года среднемесячный рекламный бюджет онлайн-казино у топ-50 российских стримеров на платформе Twitch упал на 13,5% по отношению к концу 2022 года. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на данные Ассоциации блогеров и агентств (АБА). В ноябре-декабре прошлого года бюджет рекламы онлайн-казино составлял примерно 20 млн руб.

Рекламный бюджет казино на Twitch упал на 13,5% после бана Крида и Бустера
© Газета.Ru

АБА считает, что причиной резкого падения доходов рынка от нелегальной рекламы казино послужила блокировка на Twitch таких популярных стримеров, как Егор Крид, Бустер и WhoPlohoyParen. Суммарно их аудитория составляет более 8 млн подписчиков.

Всего, по данным АБА, объем легальной и нелегальной рекламы у российских стримеров в 2022 году превысил отметку 1 млрд руб. В Ассоциации утверждают, что на стриминговые площадки Twitch и Trovo приходится около 10% от всего объема рекламы у российских блогеров, который в 2022 г. оценивался в 12 млрд руб.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сочла оценку рекламы онлайн-казино заниженной. По ее данным, некоторые крупные блогеры за размещение одной реферальной ссылки получали по 200-300 млн руб.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители