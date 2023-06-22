Рекламный бюджет казино на Twitch упал на 13,5% после бана Крида и Бустера

С января по май 2023 года среднемесячный рекламный бюджет онлайн-казино у топ-50 российских стримеров на платформе Twitch упал на 13,5% по отношению к концу 2022 года. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на данные Ассоциации блогеров и агентств (АБА). В ноябре-декабре прошлого года бюджет рекламы онлайн-казино составлял примерно 20 млн руб.

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АБА считает, что причиной резкого падения доходов рынка от нелегальной рекламы казино послужила блокировка на Twitch таких популярных стримеров, как Егор Крид, Бустер и WhoPlohoyParen. Суммарно их аудитория составляет более 8 млн подписчиков.

Всего, по данным АБА, объем легальной и нелегальной рекламы у российских стримеров в 2022 году превысил отметку 1 млрд руб. В Ассоциации утверждают, что на стриминговые площадки Twitch и Trovo приходится около 10% от всего объема рекламы у российских блогеров, который в 2022 г. оценивался в 12 млрд руб.