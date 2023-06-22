Сборник Metal Gear Solid не будет поддерживать клавиатуру и мышь

21 июня Konami открыла страницы Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty и Metal Gear Solid 3: Snake Eater из сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 в Steam. Через некоторое время издатель скрыл игры в магазине, однако журналисты обратили внимание на то, все три проекта не будут поддерживать клавиатуру и мышь на ПК.