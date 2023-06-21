Microsoft повысит цены на Xbox Series X и сервис Game Pass
С 1 августа этого года Microsoft повысит стоимость консоли Xbox Series X в большинстве стран. Исключения — США, Япония, Чили, Бразилия и Колумбия. А с 6 июля повысится цена подписки Xbox Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate. Повышение коснётся уже действующих подписчиков только с 13 августа.
Насколько повысится стоимость консоли Xbox Series X
При этом цена Xbox Series S остаётся без изменений. Любопытный факт: Sony повысила стоимость PlayStation 5 ещё в августе прошлого года.
Насколько повысится стоимость подписки Xbox Game Pass
При этом стоимость Game Pass на ПК повышать не будут. Microsoft никогда не поднимала стоимость Game Pass. Подписку компания запустила ещё в 2017 году.
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