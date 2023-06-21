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AMD мешает появлению DLSS в играх?

Редакторы Wccftech заметили закономерность: в некоторых играх, спонсируемые AMD, может отсутствовать поддержка DLSS или XeSS, или же эти технологии появляются в них гораздо позже, чем FSR. Любопытство привело журналистов к созданию списка, показывающего проблему с играми, выпуск которых поддерживает AMD.

AMD мешает появлению DLSS в играх?
© mobidevices.com

Wccftech сопоставил полный список недавних релизов компьютерных AAA-игр, спонсируемые AMD и NVIDIA, начиная с 2021 года. Из 6 AAA-тайтлов, вышедших с начала 2023-го года, лишь в трёх есть поддержка не только FSR, но и DLSS.

Некоторые из известных игр, спонсируемые AMD без поддержки DLSS, включают новые AAA-тайтлы вроде Star Wars Jedi: Survivor, Dead Island 2 и Resident Evil 4 Remake, а также более старые релизы, такие как Far Cry 6, Callisto Protocol и Saints Row.

Редакторы Wccftech решили обратиться к AMD для прояснения ситуации. Представитель AMD ответил:

«AMD FidelityFX Super Resolution – это технология с открытым исходным кодом, которая поддерживает различные архитектуры графических процессоров, включая консоли и конкурирующие решения. Открытый подход, широко поддерживаемый на нескольких аппаратных платформах, является наилучшим подходом, который приносит пользу разработчикам и геймерам. AMD стремится делать все возможное для разработчиков игр и геймеров, и мы даем разработчикам возможность реализовать FSR в любых играх, которые они выберут.»

Тот же вопрос был отправлен и в NVIDIA, которая ответила более прямо. Вице-президент NVIDIA подтвердил, что NVIDIA не блокирует и не запрещает разработчикам игр добавлять FSR/XeSS в свои игры.

Как отмечает источник, с марта было выпущено 40 игр с DLSS, а в настоящее время DLSS предлагает библиотеку из более чем 300 наименований, тогда как FSR за этот период появилась лишь в 17 играх.

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