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Сборник Batman: Arkham Trilogy выйдет на Nintendo Switch осенью этого года

В рамках шоу Nintendo Direct был анонсирован сборник Batman: Arkham Trilogy для Nintendo Switch. Его релиз ожидается осенью 2023 года, а в состав войдут:
  • Batman: Arkham Asylum;
  • Batman: Arkham City;
  • Batman: Arkham Knight.
Сборник Batman: Arkham Trilogy выйдет на Nintendo Switch
© Скриншот

В каждой игре будет весь выпущенный дополнительный контент, включая платные DLC и бесплатные обновления.

В скором времени страница игры появится в Nintendo eShop. Напомним, что во вселенной DC разрабатывается Suicide Squad: Kill The Justice League, которую перенесли на февраль 2024 года.

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