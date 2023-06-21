Сборник Batman: Arkham Trilogy выйдет на Nintendo Switch осенью этого года
В рамках шоу Nintendo Direct был анонсирован сборник Batman: Arkham Trilogy для Nintendo Switch. Его релиз ожидается осенью 2023 года, а в состав войдут:
- Batman: Arkham Asylum;
- Batman: Arkham City;
- Batman: Arkham Knight.
В каждой игре будет весь выпущенный дополнительный контент, включая платные DLC и бесплатные обновления.
В скором времени страница игры появится в Nintendo eShop. Напомним, что во вселенной DC разрабатывается Suicide Squad: Kill The Justice League, которую перенесли на февраль 2024 года.