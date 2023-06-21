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Square Enix не против увидеть Final Fantasy в стиле Call of Duty

Вице-президент Square Enix Ёсиноре Китасе признался, что не исключает возможности появления новой части Final Fantasy в стиле франшизы Call of Duty.

Square Enix не против увидеть Final Fantasy в стиле Call of Duty
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Он отметил, что Call of Duty в корне рассказывает о небольшой группе людей, которая спасает мир — а это очень похоже на концепцию Final Fantasy, хотя в первом случае и нет таких же ярких фантастических элементов.

Он не уточнил, как именно может выглядеть FF в стиле Call of Duty, но журналист Джейсон Шрайер в качестве теоретического примера упомянул идею шутера от первого лица во вселенной FF.

Подобные мысли возникли в свете разговора о самой франшизе в целом, где новые части серии часто меняют концепции и игровые системы. Вряд ли сейчас у Square Enix есть какие-то конкретные планы в этом направлении.

Недавно на PS5 уже стартовала предзагрузка Final Fantasy XVI, причём размер игры составил чуть больше 90 ГБ. Кроме того, в честь скорого релиза новинки в Лондоне выставили настоящий меч из FF 16.

Игра успела получить и первую оценку, которая оказалась практически идеальной. Сам релиз намечен на 22 июня.

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