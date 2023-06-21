Хидео Кодзима назвал свою следующую игру великой

В мае стали известны подробности о документальном фильме про знаменитого геймдизайнера Хидео Кодзиму, создавшего культовую серию Metal Gear и Death Stranding, а в начале месяца появился и трейлер ленты «Соединяя миры».

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Фильм показали на фестивале Tribeca с многотысячной аудиторией, после чего Кодзима принял участие в расширенной сессии вопросов и ответов. Из неё стало известно о новых гениальных идеях геймдизайнера, который хочет полететь в космос для создания игры.

По его словам, разработка Death Stranding 2, а также новой игры для Xbox, идёт хорошо. Вторую он назвал «великим» проектом, а также заявил, что в его голове уже существует третья игра. Причём идея одной из них появилась у Хидео из-за мнений фанатов во время начала пандемии.

Также Кодзима поделился мнением о своей работе над Metal Gear. Ему было тяжело создавать такие игры из-за того, что его родители воевали, поэтому Хидео не хотел показывать бой с точки зрения героизма.