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«Современный шедевр и новая вершина серии»: критики восхваляют Final Fantasy 16

21 июля критики опубликовали обзоры FInal Fantasy 16 — новой игры в культовой серии jRPG. В целом критики сходятся во мнении, что разработчикам удалось создать достойную наследницу серии с захватывающей историей в стиле «Игры престолов», увлекательной боевой системой и интересными персонажами.

Критики восхваляют Final Fantasy 16
© Чемпионат.com

На момент публикации заметки средний рейтинг игры на агрегаторе Opencritic составляет 90 баллов из 100. В своих рецензиях пресса хвалит практически все основные механики ролевого проекта, а также упор на серьёзный сюжет со множеством персонажей и по-настоящему эпичное приключение.

Некоторые отрывки из обзоров критиков

Final Fantasy 16 — выдающееся достижение. Каждая её часть, от персонажей до боевой системы, была разработана с определенной целью. Это не только выверенная ролевая игра с мастерски срежиссированными кат-сценами, но и история с большим сердцем.

Final Fantasy 16 — это смелое и амбициозное новое видение франшизы, успешное практически на всех уровнях.

Final Fantasy 16 сочетает в себе лучшие темы серии с современным и гибким подходом к боям, создавая душераздирающую, определяющую поколения историю о мести, судьбе и свободе.

Final Fantasy 16 — современный шедевр и новая вершина серии.

Последняя Final Fantasy от Square Enix во многом вдохновлена западным фэнтези, в том числе «Игрой престолов» и «Властелином колец».

Final Fantasy 16 выйдет 22 июня только на PS5. В отличие от многих предыдущих частей серии, в новой части будут русские субтитры. Ранее на PlayStation 5 стартовала предзагрузка экшена.

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