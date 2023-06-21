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Twitch ввёл классификацию контента для взрослых

Twitch внёс изменения во взрослый контент на своей площадке. Отныне стримеры могут детально сообщать зрителям, о каких именно элементах «18+» идёт речь. Ранее авторы могли лишь ставить отметку о том, что на стриме будут некие взрослые темы, однако, какие именно, зритель изначально не знал.

Twitch ввел классификацию контента для взрослых
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В компании отметили, что не собираются запрещать подобный контент в сервисе — пометки нужны в первую очередь для защиты детей и рекламодателей. Наказывать стримеров за отсутствие упоминания тех или иных элементов при этом никто не собирается.

Какие пометки о контенте для взрослых доступны стримерам

  • Азартные игры
  • Изображения жестокости
  • Ругательства и вульгарность
  • Наркотики, алкоголь или курение
  • Игры для совершеннолетних
  • Сексуальные темы
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