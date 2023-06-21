Twitch ввел классификацию контента для взрослых

Twitch внёс изменения во взрослый контент на своей площадке. Отныне стримеры могут детально сообщать зрителям, о каких именно элементах «18+» идёт речь. Ранее авторы могли лишь ставить отметку о том, что на стриме будут некие взрослые темы, однако, какие именно, зритель изначально не знал.