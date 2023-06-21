Авторы «Смуты» ответили на вопросы о консольных версиях и предзаказах

На тот период смена вероисповедания - это огромная перемена социальной роли и стороны конфликта. Если подобное вводить в игру с тщательной и достоверной проработкой, а не как опцию ради опции, то придется делать другую ветку сюжета, а две игры в одной мы не потянем.