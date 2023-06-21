Авторы «Смуты» ответили на вопросы о консольных версиях и предзаказах
Авторы исторической игры Смута представили вторую часть «Ответов разработчиков», которая затрагивает темы консольных версий, боевой системы, предзаказов и так далее.
Основные детали
- Ответы относительно предзаказов (и бонусов к ним) появятся ближе к релизу;
- На старте авторы намерены сфокусироваться на PC-версии, судьба консольного релиза пока под вопросом (нужно решить сложности технического порта и доступа к магазинам);
- По музыке пока нет окончательных решений (вопрос был о присутствии славянского фолка);
- В игре будут как крупные локации, так и второстепенные — сам сюжет развивается в реальных городах (Ярославль, Москва, Нижний Новгород);
- Структура игры ближе к эпизодической системе (речь идёт про «Акты») с основными и дополнительными квестами;
- Вероисповедание в качестве игрового параметра для персонажа вводить не планируют.
На тот период смена вероисповедания - это огромная перемена социальной роли и стороны конфликта. Если подобное вводить в игру с тщательной и достоверной проработкой, а не как опцию ради опции, то придется делать другую ветку сюжета, а две игры в одной мы не потянем.
- В игре будут дикие животные, которые способны нападать на героя;
- На просторы сети «слили» промежуточный технический билд, который не отражает состояние проекта — к примеру, персонажей озвучивали программисты для тестов, профессиональный дубляж будет записан под конец производства.
Мимику мы еще пока не делали, но она будет. Технология готова, но там еще много настройки. Что до графики, то для технического билда на той стадии, направленного, например, на тестирование прохождения определенной части сюжета — это обычная история.
- Авторы планируют дать популярному историку Климу Жукову поиграть в демо;
- Отдельным образом князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского из романа-первоисточника в игру не выводили. История оригинала была расширена, но не все его персонажи попали в проект;
- Планов относительно второй игры пока нет, авторы хотят сперва доделать саму «Смуту»;
- В боевую систему планируют добавить контратаки, парирование и добивания;
- В игре будет свой аналог Кодекса, где раскрывают информацию про исторические объекты и тому подобное. Ещё авторы хотят сделать тематическую базу знаний под названием «Смутопедия».
Ранее создатели «Смуты» показали свежий ролик, посвящённый Нижнему Новгороду — саму игру ориентировочно планируют выпустить в начале 2024 года.