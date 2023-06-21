Игроки в гневе от нового патча для Star Wars Jedi: Survivor

20 июня студия Respawn выпустила шестой патч для Star Wars Jedi: Survivor. В нём разработчики исправили некоторые вылеты, баги и ошибки в фоторежиме. В целом апдейт оказался даже меньше пятого обновления, вышедшего в середине мая, за что разработчиков и раскритиковали игроки.

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Под постом авторов в «Твиттере» пользователи начали оставлять гневные комментарии из-за отсутствия каких-либо улучшений оптимизации. За последние два месяца Respawn лишь совсем немного повысила производительность экшена, однако игра всё ещё страдает от подтормаживаний, длительных подгрузок локаций, резких падений частоты кадров и других проблем.

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Интересно, что многие из этих комментариев аккаунт EA скрыл, а пользователей — заблокировал.

Рад видеть, что обновления продолжают выходить, но разочарован тем, что у игры всё ещё есть явные проблемы с производительностью.

Игра всё ещё сломана. FPS на ПК значительно улучшился, но он по-прежнему неровный, всё идёт рывками с разрывами экрана и т.д. Я официально сдаюсь. Даже PS5-версия выглядит и работает просто ужасно.

Но вы не улучшили производительность? Какого чёрта?.. Вы, ребята, действительно забросили эту проблему. Я сожалею о потраченных деньгах на эту сломанную игру.

Я уже ушёл играть в другие игры. Вы никогда не исправите производительность в этом куске хлама. Вам всем должно быть стыдно.

Скажите, пожалуйста, что «различные исправления ошибок и улучшения» означает «увеличение производительности». Потому что производительность должна быть в центре внимания…

Какие-нибудь улучшения для режима производительности PS5 или возможность отключить рейтрейсинг в режиме производительности? Жду этого обновления, чтобы по крайней мере играть в игру со стабильными 60 кадрами.

Разработчики не стали делать отдельных заявлений, однако в комментариях отметили, что продолжают работу над новыми патчами для игры. Когда они выйдут и сильно ли изменят ситуацию в целом, неизвестно.