Activision заинтересована в развитии серии Crash Bandicoot
Творческий директор Crash Team Rumble Дэн Нил заверил фанатов, что Activision планирует и дальше инвестировать средства во франшизу Crash Badicoot.
Некоторые предполагали, что развитие серии приостановят после релиза свежей кооперативной соревновательной игры, но, судя по всему, подобного не произойдёт. Заодно Нил добавил, что компания поддерживает студию Toys for Bob и верит в их способности по созданию новых проектов.
Похоже, что скептические комментарии аудитории возникли на фоне «тихого» релиза Crash Team Rumble, который состоялся для Xbox и PlayStation вчера, 20 июня.
В комментариях мнения о потенциальных новинках студии разделились — кто-то отметил, что рассчитывает получить в будущем Crash 4, тогда как другие фанаты хотели бы увидеть продолжение серии Spyro.
Кстати, в честь релиза Team Rumble в Call of Duty: Modern Warfare II (2022) и Warzone 2 добавили тематический набор раскрасок для оружия.