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Activision заинтересована в развитии серии Crash Bandicoot

Творческий директор Crash Team Rumble Дэн Нил заверил фанатов, что Activision планирует и дальше инвестировать средства во франшизу Crash Badicoot.

Activision заинтересована в развитии серии Crash Bandicoot
© Activision

Некоторые предполагали, что развитие серии приостановят после релиза свежей кооперативной соревновательной игры, но, судя по всему, подобного не произойдёт. Заодно Нил добавил, что компания поддерживает студию Toys for Bob и верит в их способности по созданию новых проектов.

Похоже, что скептические комментарии аудитории возникли на фоне «тихого» релиза Crash Team Rumble, который состоялся для Xbox и PlayStation вчера, 20 июня.

В комментариях мнения о потенциальных новинках студии разделились — кто-то отметил, что рассчитывает получить в будущем Crash 4, тогда как другие фанаты хотели бы увидеть продолжение серии Spyro.

Кстати, в честь релиза Team Rumble в Call of Duty: Modern Warfare II (2022) и Warzone 2 добавили тематический набор раскрасок для оружия.

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