Первая оценка Final Fantasy 16 оказалась почти идеальной

Японский журнал Famitsu выставил оценку Final Fantasy XVI, и она оказалась почти идеальной — 39 баллов из 40 (или 10/10/9/10).

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В рецензии отметили впечатляющие сражения, которые придутся по вкусу даже тем, кто не является большим поклонником экшена. Историю Final Fantasy 16 и её персонажей назвали великой и душераздирающей, отметив, что она также должна понравиться всем.

На прохождение основного сюжета уходит от 30 до 40 часов, а с учётом дополнительных активностей — 70 часов.

Другие журналисты должны поделиться своими обзорами грядущей новинки сегодня, после 17:00 МСК.