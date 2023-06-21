Первая оценка Final Fantasy 16 оказалась почти идеальной
Японский журнал Famitsu выставил оценку Final Fantasy XVI, и она оказалась почти идеальной — 39 баллов из 40 (или 10/10/9/10).
В рецензии отметили впечатляющие сражения, которые придутся по вкусу даже тем, кто не является большим поклонником экшена. Историю Final Fantasy 16 и её персонажей назвали великой и душераздирающей, отметив, что она также должна понравиться всем.
На прохождение основного сюжета уходит от 30 до 40 часов, а с учётом дополнительных активностей — 70 часов.
Другие журналисты должны поделиться своими обзорами грядущей новинки сегодня, после 17:00 МСК.
Final Fantasy 16 выходит завтра, 22 июня, только на PlayStation 5, и к ней выпустят «патч первого дня», за что разработчики уже извинились. Предзагрузка игры уже стартовала, и скачивать придётся чуть больше 90 ГБ.