$84.23+0.2592.07+0.28

Разработчик Cyberpunk 2077 — о Phantom Liberty: мы никогда не тратили столько сил на аддон

Квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско провёл новый стрим на своём YouTube-канале сразу после возвращения с Summer Game Fest 2023. Как это обычно и бывает, фанаты закидали его множеством вопросов о дополнении Phantom Liberty и будущем игры.

Разработчик Cyberpunk 2077: мы никогда не тратили столько сил на аддон
© Чемпионат.com

Разработчик изо всех сил старался не выдать какой-нибудь секрет из расширения, однако всё же отметил, что студия потратила невероятное количество энергии на разработку. Судя по всему, даже больше, чем на создание аддона «Кровь и вино» для «Ведьмака 3».

Мы ещё никогда не тратили столько чёртовых сил на дополнение. Это просто ни с чем не сравнить. Может, это о чём-нибудь говорит. А может мы просто идиоты и после релиза вы скажете: «Павел, нам надо поговорить! Какого чёрта?» Мы ведь чем-то занимались в последние два года. Да, мы выпускали патчи, и ими занималась та же команда, но мы в то же время тратили много сил и денег на Phantom Liberty. Всё, я запрещаю хайповать в этом чате.

Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Расширение выйдет с субтитрами на русском языке, тогда как оригинал в 2020 году выходил с русской озвучкой.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители