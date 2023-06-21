Разработчик Cyberpunk 2077: мы никогда не тратили столько сил на аддон

Мы ещё никогда не тратили столько чёртовых сил на дополнение. Это просто ни с чем не сравнить. Может, это о чём-нибудь говорит. А может мы просто идиоты и после релиза вы скажете: «Павел, нам надо поговорить! Какого чёрта?» Мы ведь чем-то занимались в последние два года. Да, мы выпускали патчи, и ими занималась та же команда, но мы в то же время тратили много сил и денег на Phantom Liberty. Всё, я запрещаю хайповать в этом чате.