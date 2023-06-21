Названа причина не покупать новую видеокарту Nvidia

Разработчики популярного эмулятора Nintendo Switch под названием Yuzu высказали свое недовольство по поводу новой видеокарты Nvidia GeForce RTX 4060 Ti. В сообщении, опубликованном в официальном блоге, они утверждают, что эта модель имеет серьезные проблемы с производительностью и не достойна внимания со стороны покупателей.

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По словам разработчиков, RTX 4060 Ti с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 имеет слишком узкую 128-битную шину памяти, что снижает ее эффективность для эмулятора Yuzu даже по сравнению с моделью RTX 3060 Ti, вышедшей в 2022 году.

Специалисты советуют пользователям оставаться на видеокартах с архитектурой Ampere или выбирать более мощные модели RTX 40-й серии, если им нужны функции DLSS3 или AV1.

«Тратить $400 на карту, которая имеет ужасную производительность, по нашему мнению, является ужасной инвестицией, и ее следует категорически избегать. Мы надеемся, что версия объемом не менее 16 ГБ будет оснащена видеопамятью GDDR6X, что увеличит доступную пропускную способность и обеспечит реальное улучшение производительности при такой рабочей нагрузке», — заключили разработчики.