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Глава Xbox Фил Спенсер играет в Starfield с конца 2022 года и помогает в разработке

Недавно глава Xbox Фил Спенсер дал интервью японскому изданию Famitsu. В нём он рассказал, что активно играет в Starfield с ноября 2022 года и общается с главой Bethesda о состоянии проекта.

Глава Xbox Фил Спенсер играет в Starfield с конца 2022 года и помогает в разработке
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Как отметил Спенсер, он также участвует в разработке: даёт советы, подкидывает идеи и занимается подобной работой.

Я часто говорю о производстве и творчестве, но это действительно весело. Это одна из моих любимых частей работы. Очень весело проводить время с разработчиками и говорить о создании игр.

Starfield — масштабная космическая ролевая игра, которая предложит геймерам исследовать множество планет, выполнять задания и продвигаться по сюжету.

Релиз игры намечен на 2 сентября для ПК и Xbox Series. Со старта тайтл попадёт в Game Pass.

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