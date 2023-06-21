Инсайдер: у Sony будет еще одна большая презентация игр в этом году

Крупная презентация Sony, на которой было показано много игр, включая «Человека-паука 2», прошла совсем недавно. Фанаты явно ожидали большего и были немного разочарованы наполнением шоу.

© Чемпионат.com

По информации китайского инсайдера A9VG с хорошей репутацией, компания готовит ещё одну большую презентацию, которая состоится до конца этого года. Вероятно, её проведут в сентябре или октябре. Что именно хотят на ней показать, неизвестно.

Можно предположить, что именно на новом PlayStation Showcase компания покажет ожидаемый ремейк Silent Hill 2 с датой выхода, поделится деталями об игре про Росомаху и расскажет про другие проекты.