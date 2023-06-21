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В космическую EVE Online добавили официальную поддержку таблиц Microsoft Excel

Спустя год после анонса разработчики EVE Online внедрили в космическую MMORPG поддержку Excel. Как утверждают авторы из CCP Games, в этом компании помогала сама Microsoft.

В космическую EVE Online добавили официальную поддержку таблиц Microsoft Excel
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Благодаря специальному расширению игроки смогут свободно переносить данные из EVE Online в таблицу. Это позволит просчитывать прибыль и стратегию боя. Кроме того, геймеры теперь могут создавать различные диаграммы, отчёты и графики.

Обновление для Excel доступно бесплатно. Для того, чтобы установить его в ПК-версию программы, необходимо выбрать подменю «Вставка», а затем нажать кнопку «Получить надстройки» и выбрать пункт с EVE Online. Для браузерного варианта игроки могут воспользоваться адресной строкой, введя в неё «excel.new» и затем найдя нужный параметр в Microsoft Store.

Примеры использования Excel для EVE Online

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