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Инсайдер слил примерную дату выхода Resident Evil 9

Инсайдер Крис Маркс поделился новыми деталями Resident Evil 9. По его данным, в игре появятся Клэр, Джилл и Леон, а в качестве главного героя выступит Крис.

Инсайдер слил примерную дату выхода Resident Evil 9
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Акцент будет сделан на экшен-элементы, но хоррора тоже будет достаточно;

В некоторых квестах игроку передадут управление за других персонажей;

Capcom планирует ввести переключение между первым и третьим лицом;

Производство ремейков тоже не остановится — следующие улучшения должны получить Code Veronica и Resident Evil 5.

Стоит учесть, что это лишь слухи от не самого авторитетного инсайдера, поэтому к информации стоит отнестись с долей скепсиса. В Сеть слили первые детали Resident Evil 9 — анонс уже скоро. Релиз Resident Evil 9 якобы ожидается до конца 2024 года. По заверениям предыдущих источников, игра должна быть презентована в октябре или ноябре 2023 года.

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