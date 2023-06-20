Инсайдер слил примерную дату выхода Resident Evil 9

Инсайдер Крис Маркс поделился новыми деталями Resident Evil 9. По его данным, в игре появятся Клэр, Джилл и Леон, а в качестве главного героя выступит Крис.

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Акцент будет сделан на экшен-элементы, но хоррора тоже будет достаточно;

В некоторых квестах игроку передадут управление за других персонажей;

Capcom планирует ввести переключение между первым и третьим лицом;

Производство ремейков тоже не остановится — следующие улучшения должны получить Code Veronica и Resident Evil 5.