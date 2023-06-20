Авторы Total War: Pharaoh опубликовали первый дневник разработки

Total War: Pharaoh была анонсирована в мае, а создатели игры уже поделились длинным роликом с геймплеем. Теперь же авторы опубликовали первый дневник разработки.

© Скриншот

В Pharaoh была добавлена новая функция — аванпосты, которых есть 7 типов, от военных до экономических. Они помогают игроку в различных ситуациях. Например, после построения аванпоста «Форт», лидер сможет переместиться туда вместе со своими армиями. А «Памятник» позволит увеличить шанс на получение короны Фараона.

Разработчики говорят, что успешное комбинирование аванпостов будет ключом к прохождению игры. Что касается боя, то анимации сражений будут зависеть от конкретного типа оружия и атаки. Их будет большое количество, что позволит игрокам погрузиться в «реальную битву и её ужасные подробности».

Теперь осады усложнены. Если раньше для получения очков надо было захватить лишь одну точку, то теперь требуется несколько захваченных объектов. В зависимости от захваченного места, противник будет получать ухудшения своей армии. Осадные лестницы же теперь стали реальным объектом, который надо построить до начала битвы.

Изначально в игре уже будет несколько лидеров разных фракций, но игрокам придётся доказывать свою силу и влияние, что может привести даже к гражданским войнам. Кроме того, можно будет сжигать поселения, что нанесёт вред противникам, но в случае колонизации серьёзно скажется на счёте за ремонт.

По мере прохождения игроки будут увеличивать уровень и улучшать компетенции. У каждого героя их три: власть, стойкость и пыл. Каждая из них отражает необходимые качества, которыми должен был обладать генерал или политик бронзового века.