CD Projekt RED объявила, что в скором времени Cyberpunk 2077 получит патч 1.63. Он будет доступен на PC, PlayStation 5, Xbox Series и призван исправить ошибки, связанные с игровыми механиками и заданиями. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте, но наиболее примечательны следующие пункты:

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Первый диалог с Падре пополнится новыми репликами, в которых персонаж упоминает корпоративное или кочевническое прошлое главного героя. Наклейки в фоторежиме будут корректно отображаться на готовых снимках.

При повторном звонке Митчу и попытке выбрать один из вариантов диалога, окно с изображением персонажа навсегда зависало — теперь это будет устранено. В других заданиях исправили ошибки с неожиданными смертями, отсутствием указания целей, пропажей героев и так далее.

В новом патче для Cyberpunk 2077 изменят ошибки в заданиях и открытом мире - фото 1

В открытом мире будут внесены исправления, связанные с побочными заданиями и отображением главного героя в определённых местах. Что касается графики, то теперь с включённой трассировкой лучей цвета материалов, некоторые из которых показывались некорректно, будут отображаться правильно.