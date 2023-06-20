Багдад в Assassin's Creed Mirage будет размером с Париж из Assassin's Creed Unity
Ещё во время анонса Assassin's Creed Mirage разработчики из Ubisoft утверждали, что проект станет возвращением серии к корням. Помимо появления классических механик, фанаты оригинальных частей франшизы наверняка обрадуются тому, что Багдад из «Миража» будет выполнен в стиле городов из Revelations и Unity.
Об этом стало известно из подкаста Easy Allies. Ведущие пообщались с сотрудниками Ubisoft, которые рассказали, что Багдад будет сравним по размеру с Парижем из Unity, а визуальным рядом — с Константинополем из Revelations.
Багдад сравним с Константинополем из Assassin's Creed Revelations и Парижем из Assassin's Creed Unity.
Assassin's Creed: Mirage выйдет 12 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В проекте будут русские субтитры.
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