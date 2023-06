Игры с сюжетом на Android: подборка сюжетных игр на телефон

To the Moon

Релиз To the Moon в 2011 году стал важным событием для игровой индустрии. Она была одним из немногих проектов того времени, которые продемонстрировали широкой публике, что игры могут рассказывать трогательные, эмоциональные, серьезные истории без многомиллионных бюджетов. В To the Moon игроку предстоит погрузиться в воспоминания умирающего старика и помочь ему (пусть и во сне) реализовать последнюю мечту — отправиться на Луну. Ничего не спойлерите самим себе и не читайте рецензии — просто поиграйте в To the Moon сами. Поверьте, она того стоит.