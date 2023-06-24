Игры с сюжетом на Android: подборка сюжетных игр на телефон

Бытует мнение, что на мобильных платформах выходят исключительно казуальные игры или F2P-проекты, которые всеми силами пытаются залезть к игрокам в кошелек. Но это далеко от правды — на телефонах найдутся и хорошие сюжетные игры, причем их не придется долго искать. Мы собрали пять отличных примеров.

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To the Moon

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Релиз To the Moon в 2011 году стал важным событием для игровой индустрии. Она была одним из немногих проектов того времени, которые продемонстрировали широкой публике, что игры могут рассказывать трогательные, эмоциональные, серьезные истории без многомиллионных бюджетов. В To the Moon игроку предстоит погрузиться в воспоминания умирающего старика и помочь ему (пусть и во сне) реализовать последнюю мечту — отправиться на Луну. Ничего не спойлерите самим себе и не читайте рецензии — просто поиграйте в To the Moon сами. Поверьте, она того стоит.

Steam

Oxenfree

Oxenfree — интересный сплав подростковой драмы, паранормального триллера и хоррора в духе Стивена Кинга. Группа тинейджеров приезжает на заброшенный остров, где раньше располагалась военная база, чтобы посидеть у костра и как следует отдохнуть… Но, естественно, вскоре обнаруживает секрет, который следовало бы оставить в покое. Однако центральная интрига Oxenfree выступает скорее в качестве фона для превосходно написанных диалогов: играм редко удается передать подростков настолько живыми и правдоподобными.

Steam

Old Man’s Journey

Яркая, наполненная светлой грустью и меланхолией история о путешествии одинокого старика. Old Man’s Journey посвящена потерям, упущенным шансам, примирению и способности наслаждаться каждой, даже самой незначительной мелочью жизни. Поклонникам визуального повествования и умиротворяющих игр Old Man’s Journey подарит незабываемый опыт, но, на всякий случай, заранее предупредим — это скорее интерактивный фильм, чем игра в привычном смысле слова.

Steam

Florence

Florence в свое время была настоящим инди-феноменом: она завоевала любовь множества критиков и получила немало наград, в том числе гран-при BAFTA. И не зря — она представляет собой интересный эксперимент по рассказу жизненной, проникновенной истории совершенно без слов, через визуальные методы. Серая жизнь молодой девушки по имени Флоренс меняется, когда она случайно влюбляется в виолончелиста… Но их отношениям не суждено длиться вечно. И Florence показывает все этапы любви: от первых свиданий и совместной жизни до ссор, болезненного расставания и разбитого сердца.

Steam

Ace Attorney Trilogy

Наконец, Ace Attorney Trilogy понравится поклонникам судебных процедуралов, закрученных детективных интриг и, конечно же, аниме. Приключения адвоката Феникса Райта считаются классикой жанра, и сравнительно недавно переиздания первых трех частей серии вышли на всех актуальных платформах. Не будем ничего вам спойлерить: скажем только, что если вы любите хорошие визуальные новеллы, то Ace Attorney Trilogy не разочарует.