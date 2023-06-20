Star Wars Outlaws проигнорирует Steam и EGS на релизе

В сети обратили внимание, что качестве PC-платформы для Star Wars Outlaws на официальном сайте указана лишь площадка Ubisoft Connect. Судя по всему, игра не будет доступна в Steam и EGS, во всяком случае — на запуске.

Подобный поворот событий нельзя назвать неожиданным, учитывая, что похожим образом эти магазины проигнорирует и другая новика студии в лице Assassin’s Creed Mirage. Недавно, кстати, появился трейлер, где показали бонусы её расширенного издания. Судя по всему, мимо этих магазинов пройдёт и Avatar: Frontiers of Pandora.

При этом релиз самой Star Wars Outlaws ожидается в 2024 году на PC, PlayStation и Xbox Series. В игре будут механики скрытности, а ещё, как оказалось, голос компаньону героини подарил один из ветеранов озвучки персонажей вселенной.