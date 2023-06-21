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В Сеть слили больше гигабайта файлов Genshin Impact с новыми героями и регионом Фонтейном

Вчера вечером пользователей анонимной имиджборды 4chan опубликовал большой архив с информацией о предстоящих обновлениях Gesnhin Impact.

В Сеть слили больше гигабайта файлов Genshin Impact с новыми героями и регионом
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В архиве размером более 1 ГБ оказались десятки концептов новых персонажей, а также большого региона Фонтейна — он должен выйти вместе с обновлением 4.0 в середине августа. В файлах содержатся и наброски для различных ивентов и других запланированных нововведений.

Автор утечки раскритиковал разработчиков HoYoverse за слишком слабую систему безопасности, из-за которой периодически происходят подобные сливы — информацию чаще всего раскрывают бета-тестеры новых патчей Genshin Impact.

У вас многомиллионная компания, вы можете усилить свою безопасность, однако не делаете этого. Персонажей сливают за МЕСЯЦЫ до выхода, а патчи — за НЕДЕЛИ. Причём не просто мелкие детали, а всё целиком. Это смешно, и я надеюсь, что HoYoverse сможет это изменить.

Ранее другие инсайдеры уже публиковали информацию о новых героях и деталях следующей игровой области, однако в гораздо меньших масштабах.

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