В Сеть слили больше гигабайта файлов Genshin Impact с новыми героями и регионом

У вас многомиллионная компания, вы можете усилить свою безопасность, однако не делаете этого. Персонажей сливают за МЕСЯЦЫ до выхода, а патчи — за НЕДЕЛИ. Причём не просто мелкие детали, а всё целиком. Это смешно, и я надеюсь, что HoYoverse сможет это изменить.