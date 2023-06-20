Шутер BattleBit Remastered сместил Street Fighter 6 со 2 места в чарте Steam

Valve представила свежий чарт по объёму выручки Steam, где «расстановка сил» изменилась по сравнению с прошлой неделей. Первое место всё ещё занимает Counter-Strike: Global Offensive, однако файтинг Street Fighter 6 рухнул со 2 места до 11 — его позицию забрал многопользовательский шутер BattleBit Remastered, который поддерживает до 254 игроков.

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Другой новинкой мирового чарта стал четвёртый сезон Call of Duty: Modern Warfare II (2022), который занял 9 строчку топа (а сама игра удерживает 4 место).

Один из лидеров прошлых недель в лице The Outlast Trials рухнул уже на 29 место. Зато в подборку теперь включили Starfield (8 место). Кроме того, на 19 пунктов подскочила гонка EA Sports F1 23 — она на 5 месте.

Мировой чарт Steam с 13 по 20 июня Counter-Strike: Global Offensive BattleBit Remastered PUBG: Battlegrounds Call of Duty: Modern Warfare II (2022) EA Sports F1 23 Steam Deck Cyberpunk 2077 Starfield Call of Duty: Modern Warfare II (2022) (4 сезон) LOST ARK

В России BattleBit Remastered заняла третью строчку, а наибольший рост в 43 позиции показала Deep Rock Galactic — игра заняла 6 место. Успеху несомненно помогла скидка в 67%.