В Microsoft объяснили отсутствие собственного VR-шлема для Xbox

Microsoft объяснила свой отказ от инвестиций в рынок виртуальной реальности.

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По словам руководителя Xbox Мэтта Бута, данный сегмент пока что слишком маленький. И с ним сложно не согласиться — PlayStation VR2 появился на рынке несколько месяцев назад, а продажи гарнитуры всё ещё остаются не самыми впечатляющими.

Бут отметил, что у его подразделения стоит цель — достигать аудитории в 10 млн игроков для каждого нового проекта внутренних студий. И в портфолио Microsoft уже имеется несколько таких игр.

В то же время VR-направление очень вряд ли сможет обеспечить редмондцев подобными продажами.