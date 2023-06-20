$83.99+0.3491.80+0.16

В Microsoft объяснили отсутствие у компании собственного VR-шлема для Xbox

Microsoft объяснила свой отказ от инвестиций в рынок виртуальной реальности.

В Microsoft объяснили отсутствие собственного VR-шлема для Xbox
© Ferra.ru

По словам руководителя Xbox Мэтта Бута, данный сегмент пока что слишком маленький. И с ним сложно не согласиться — PlayStation VR2 появился на рынке несколько месяцев назад, а продажи гарнитуры всё ещё остаются не самыми впечатляющими.

Бут отметил, что у его подразделения стоит цель — достигать аудитории в 10 млн игроков для каждого нового проекта внутренних студий. И в портфолио Microsoft уже имеется несколько таких игр.

В то же время VR-направление очень вряд ли сможет обеспечить редмондцев подобными продажами.

Правда, представитель Xbox не стал отрицать возможное появление подобного девайса в будущем — Microsoft продолжает пристально следить за ситуацией на рынке виртуальной реальности.

Ferra.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители