Вышел релизный трейлер игры Aliens: Dark Descent

На YouTube опубликован трейлер игры Aliens: Dark Descent, релиз которой состоялся сегодня, 20 июня.

Проект является стратегическим экшеном по знаменитой франшизе "Чужой". Геймерам предстоит управлять отрядом, чтобы противостоять ксеноморфам.

Также издательство Focus Entertainment опубликовала сюжетный ролик, в котором раскрывается завязка истории.

Игра доступна в российском регионе Steam, стоимость составляет 1999 pублей. В Aliens: Dark Descent есть перевод на русский язык в виде субтитров.