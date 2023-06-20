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Вышел релизный трейлер игры Aliens: Dark Descent

На YouTube опубликован трейлер игры Aliens: Dark Descent, релиз которой состоялся сегодня, 20 июня.

Вышел релизный трейлер игры Aliens: Dark Descent
© Российская Газета

Проект является стратегическим экшеном по знаменитой франшизе "Чужой". Геймерам предстоит управлять отрядом, чтобы противостоять ксеноморфам.

Также издательство Focus Entertainment опубликовала сюжетный ролик, в котором раскрывается завязка истории.

Игра доступна в российском регионе Steam, стоимость составляет 1999 pублей. В Aliens: Dark Descent есть перевод на русский язык в виде субтитров.

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