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Final Fantasy 16 уже можно предварительно загрузить

Сегодня стартовала предварительная загрузка Final Fantasy 16 для тех, кто сделал предзаказ игры. Как и отмечалось ранее, для проекта действительно нужно как минимум 90 ГБ памяти на жёстком диске.

Final Fantasy 16 уже можно предварительно загрузить
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Final Fantasy 16 — новая часть культовой франшизы, которая перенесёт игроков в Валестию, а главным героем выступит Клайв. Ранее разработчики говорили, что хотят посмотреть, как нового персонажа и игру в целом примут игроки, чтобы посмотреть, можно ли будет выпускать какой-нибудь дополнительный контент.

Final Fantasy 16 выйдет 22 июня только на PS5. Примерно через год игра доберётся и до ПК, но пока авторы делают акцент на консоли. В отличие от многих предыдущих частей серии, в новой части будут русские субтитры.

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