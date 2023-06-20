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В FIFA 23 пройдёт женский чемпионат мира

EA рассказала о проведении женского чемпионата мира в FIFA 23 — FIFA Women’s World Cup. В ходе чемпионата можно будет сыграть как в быстрых матчах, так и в режимах вроде «Лидера сборной».

В FIFA 23 пройдет женский чемпионат мира
© Чемпионат.com

В быстрых матчах вы сможете играть локально против друзей или против ИИ. Будет возможность выбрать любую стадию турнира, от матчей в группе до финала, и играть за одну из 32 сборных-участниц.

В турнирах геймеры со своей сборной пройдут весь путь FIFA Women’s World Cup, от первого матча в группе до финала, в котором будет возможность выиграть Кубок мира на тщательно воссозданном стадионе «Австралия». Также можно будет управлять всеми 32 сборными сразу.

Интерес вызывает «Лидер сборной» — это уникальный способ игры в FIFA 23, в котором игроки выступят в роли одной выбранной футболистки.

Женский чемпионат мира добавят в будущем обновлении. FIFA 23 доступна на всех актуальных платформах.

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