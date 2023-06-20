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Компендиума на The International 2023 в Dota 2 не будет

На сайте, посвящённом игре Dota 2, Valve объявила, что не собирается выпускать боевой пропуск к The International 2023. Компендиума в этом году не будет, хотя он существовал всегда, с The International 2013 года.

Боевого пропуска на The International 2023 в Dota 2 не будет
© Чемпионат.com

Также Valve объяснила причину принятого решения. По словам компании, она хочет сосредоточиться над разнообразными интересными обновлениями, а не над наполнением боевого пропуска.

В прошлом году мы начали задаваться вопросом: приносит ли игре пользу наличие единственной ключевой точки, на которую завязан выпуск всего контента? По отдельности каждое наше решение казалось правильным: боевой пропуск сам по себе повышал значимость включённых в него наград, так что их становилось всё больше. В результате одна часть года изобиловала нововведениями, но мы почти не могли уделять время увлекательному и важному для игроков контенту, который нельзя было разместить на линии наград в боевом пропуске.

Разработчики игры также подчеркнули, что верят в светлое будущее проекта и уже вовсю готовят различные апдейты для геймеров. А ещё Valve уже ведёт переговоры о месте проведения The International 2024.

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