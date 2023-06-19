Глава Blizzard Майк Ибарра прокачал своего героя в Diablo 4 до максимального 100-го уровня

Ибарра признался, что большую часть времени играл на своём ПК, однако на 99-м уровне он переключился на PS5, чтобы получить трофей за достижение максимального уровня. При этом создатель не планирует останавливаться на достигнутом: впереди его ждут улучшение экипировки, сражения против других игроков и получение максимального уровня кошмарных подземелий до старта первого сезона.