Стратегический симулятор Xenonauts 2 выходит в ранний доступ 18 июля

Студия Goldhawk Interactive наконец назвала дату премьеры долгожданного продолжения известной стратегии Xenonauts. Симулятор планетарной обороны Xenonauts 2 выйдет в ранний доступ Steam, GOG и Epic Games Store 18 июля. Поддерживать игру будет издательство Hooded Horse.

© Goldhawk Interactive

Действие Xenonauts 2 начинается в 2009 году, пока ещё не рухнула Берлинская стена и не завершилась холодная война. И на фоне обостряющихся международных конфликтов всё чаще появляются сведения о страшной угрозе для всего человечества: на Земле всё увереннее чувствуют себя пришельцы.

Игрокам предстоит возглавить международную военную организацию, призванную отразить вторжение из космоса. Но при этом противостоять не только инопланетянам, но и могущественной организации Чистильщики, которая сотрудничает с захватчиками. Из-за этого на первый план выходят разведка и скрытные миссии.