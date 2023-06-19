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Стратегический симулятор Xenonauts 2 выходит в ранний доступ 18 июля

Студия Goldhawk Interactive наконец назвала дату премьеры долгожданного продолжения известной стратегии Xenonauts. Симулятор планетарной обороны Xenonauts 2 выйдет в ранний доступ Steam, GOG и Epic Games Store 18 июля. Поддерживать игру будет издательство Hooded Horse.

Стратегический симулятор Xenonauts 2 выходит в ранний доступ 18 июля
© Goldhawk Interactive

Действие Xenonauts 2 начинается в 2009 году, пока ещё не рухнула Берлинская стена и не завершилась холодная война. И на фоне обостряющихся международных конфликтов всё чаще появляются сведения о страшной угрозе для всего человечества: на Земле всё увереннее чувствуют себя пришельцы.

Игрокам предстоит возглавить международную военную организацию, призванную отразить вторжение из космоса. Но при этом противостоять не только инопланетянам, но и могущественной организации Чистильщики, которая сотрудничает с захватчиками. Из-за этого на первый план выходят разведка и скрытные миссии.

Вести противостояние мы будем как в глобальном масштабе, так и в ходе непосредственных операций с пошаговыми тактическими сражениями. И, если удастся добыть тела пришельцев, их исследование поможет усилить и подготовить бойцов.

18+
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