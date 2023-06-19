Семь частей Yakuza появились в GOG и временно продаются с крупной скидкой
В GOG появились семь частей серии Yakuza (новые части именуются Like a Dragon). Представители платформы уже официально объявили о новинках магазина и пошутили про караоке (любимую мини-игру фанатов).
Игры временно продаются со скидкой, а текущие цены на них следующие:
- Yakuza 0 — 409 рублей;
- Yakuza Kiwami — 409 рублей;
- Yakuza Kiwami 2 — 409 рублей;
- Yakuza 3 (ремастер) — 550 рублей;
- Yakuza 4 (ремастер) — 550 рублей;
- Yakuza 5 (ремастер) — 550 рублей;
- Yakuza 6: The Song of Life — 569 рублей.
Кроме того, для приобретения доступны комплекты. Полный набор Yakuza обойдётся в 2749 рублей по скидке в 70%, а за три ремастера придётся выложить 1109 рублей со скидкой 66%.
Что касается ближайших релизов в серии, то Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выходит 9 ноября на PC, PlayStation и Xbox. Игра будет доступна в том числе с русскими субтитрами. А Like a Dragon: Infinite Wealth выйдет в начале 2024 года.