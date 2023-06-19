В Бразилии прошла акция со сдачей крови «во имя Лилит» из Diablo 4

Пользователь Reddit под ником Bear_Cliff поделился интересной акцией, которая проходила на прошлой неделе в Бразилии . Одна из местных клиник предлагала людям «сдать кровь во имя Лилит», получив в подарок сертификат и футболку в стиле Diablo 4.

Некоторые счастливчики уже поделились первыми фотографиями вместе с положенными им наградами. Видимо, акция прошла довольно успешно — ведомство поблагодарило игроков за участие в столь важном деле. Судя по всему, это был официальный ивент от Blizzard, однако на Reddit недоумевают, почему его не стали активно рекламировать в соцсетях.