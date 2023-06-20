$84.23+0.2592.07+0.28

Уже завтра Nintendo проведёт большую презентацию своих новых игр

Nintendo анонсировала новую презентацию Direct, в ходе которой компания представит игры, выходящие во второй половине 2023 года. Точный список новинок неизвестен, однако сам ивент продлится целых 40 минут. Презентация начнётся 21 июня в 17:00 мск и пройдёт на YouTube-канале корпорации.

Уже завтра Nintendo проведёт большую презентацию своих новых игр
© Чемпионат.com

Скорее всего, немалую часть презентации посвятят стратегии Pikmin 4, который выходит уже 21 июля. Какие ещё игры покажет Nintendo, неизвестно, однако компания наверняка приготовила сюрпризы для игроков.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo. Права на видео принадлежат Nintendo.

Последняя презентация Direct прошла в феврале. Она также продлилась около 40 минут. На ней показали Splatoon 3, а завершили стрим первым геймплейным трейлером The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители