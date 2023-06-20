Уже завтра Nintendo проведёт большую презентацию своих новых игр
Nintendo анонсировала новую презентацию Direct, в ходе которой компания представит игры, выходящие во второй половине 2023 года. Точный список новинок неизвестен, однако сам ивент продлится целых 40 минут. Презентация начнётся 21 июня в 17:00 мск и пройдёт на YouTube-канале корпорации.
Скорее всего, немалую часть презентации посвятят стратегии Pikmin 4, который выходит уже 21 июля. Какие ещё игры покажет Nintendo, неизвестно, однако компания наверняка приготовила сюрпризы для игроков.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo. Права на видео принадлежат Nintendo.
Последняя презентация Direct прошла в феврале. Она также продлилась около 40 минут. На ней показали Splatoon 3, а завершили стрим первым геймплейным трейлером The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
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